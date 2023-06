L’affondo politico che non ti aspetti "Sindaco e giunta fate mea culpa E andate voi a sistemare la spiaggia"

Il mare e la spiaggia sono stati il suo tormentone estivo ma anche una bella buccia di banana. Proprio a causa della gestione dell’arenile di Marinella nell’estate del 2020 si dimise dal ruolo di consigliere comunale per incompatibilità mentre adesso Emilio Iacopi sempre su quel tratto di spiaggia libera vedrebbe bene sindaco, giunta e tutta la maggioranza. Non distesi a godersi la tintarella ma a ramazzare per renderla fruibile. A infiammare l’ex consigliere comunale sarzanese, non certamente nuovo a prese di posizione per nulla diplomatiche, è stato il nuovo flop rimediato dal bando per la gestione della spiaggia libera di Marinella.

A stagione balneare praticamente avviata, anche se il tempo non lo direbbe, come accade ormai da cinque anni l’ente cittadino si ritrova a fare i conti con il dubbio poco amletico e più concreto: a chi spetterà la cura del litorale, la pulizia, l’accoglienza dei turisti e tutte quelle funzioni che una località marinara dovrebbe offrire? Dubbi che anche Emilio Iacopi si è posto individuando la personalissima soluzione. "Signor sindaco – ha suggerito non senza polemica – la invito a radunare tutta la giunta e consiglieri di maggioranza con lei in testa. Armatevi di attrezzature idonee e andate a rendere fruibile la spiaggia libera quanto meno sarete utili alla comunità con risparmio per le casse comunali, visto che in quattro anni non siete riusciti a dare attuazione al piano che avrebbe evitato tutto questo".

Non male, dunque, come augurio alla giunta che soltanto qualche mese fa aveva annunciato di sostenere dopo essersi poco prima lanciato nella candidatura a sindaco con il suo Movimento per gli Italiani. Adesso però, nelle vesti di Movimento Aurora, organizzazione politica di destra, non l’ha toccata per nulla piano. "Il piano regionale riguardante il litorale di Marinella votato in consiglio comunale da circa quattro anni è rimasto lettera morta. Il sindaco per tutta la scorsa consigliatura ha fatto un mantra sulla riqualificazione di Marinella e oggi in piena stagione estiva, non si sa chi gestirà la spiaggia libera. Non si capisce perché non si sia proceduto a votare il piano di utilizzazione delle opere demaiali e ora sento l’assessore Luca Ponzanelli parlare di riflessioni e necessità di ripartenza. Cosa avete fatto negli ultimi quattro anni?". Oltre ai suggerimenti sull’idea di gestione "fai da te" Emilio Iacopi ammonisce gli amministratori ricordando che "l’installazione di manufatti sul demanio è vietata e se si è venuti meno al rispetto delle regole dovranno intervenire le autorità competenti". Buone vacanze a tutti.

Massimo Merluzzi