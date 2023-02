Ladri in trasferta bloccati al rientro dai carabinieri con gioielli e soldi

Gli arnesi da scasso sequestrati

La Spezia, 18 febbraio 2023 - Denunciati per la ricettazione di preziosi e di denaro, per l’uso delle targhe false e per il possesso degli arnesi per scassinare porte, finestre e blindature, alcuni trasfertisti che i carabinieri hanno 'atteso', al rientro dalle loro scorrerie fuori provincia. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, nel comune di Luni, numerose persone in transito sulla via Aurelia si sono trovate coinvolte nella fase conclusiva di una delicata operazione di servizio curata dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri della Spezia.

I militari, nel corso di indagini a carico di ‘trasfertisti’ dediti ai reati contro il patrimonio, i cui movimenti erano da tempo sorvegliati, hanno atteso che una banda di costoro rientrasse in Val di Magra. Di nazionalità italiana, già noti per i loro trascorsi con la giustizia, erano attesi al loro rientro dopo aver lasciato il circuito autostradale, rete viaria preferita per i loro movimenti.

Notato il mezzo, di grande cilindrata e potenza, notoriamente utilizzata da questi individui per tentare di sottrarsi agli inseguimenti delle pattuglie delle forze di polizia, alcuni operatori gli si sono posizionati in coda. Dopo alcune centinaia di metri al pedinamento di sono aggiunti altri mezzi dell’Arma e, raggiunta Luni, è stato disposto il fermo della potente autovettura il cui autista, accortosi di ciò che stava accadendo, ha comunque tentato una manovra elusiva per darsi alla fuga senza però riuscirvi. Opposta una prima resistenza al controllo, i tre occupanti del veicolo sono stati bloccati, perquisiti ed immobilizzati, sopraffatti dal numero dei militari e dalla loro determinazione di operare il controllo nella massima sicurezza per se stessi, ma soprattutto per l’incolumità degli ignari passanti presenti nell’area.

Dopo un controllo i tre, dello stesso nucleo familiare, sono stati trasferiti al Comando provinciale della Spezia per ulteriori accertamenti. La macchina, di proprietà di uno di loro, è risultata avere apposte targhe contraffatte la cui sigla alfanumerica è stata più volte segnalata, nei giorni scorsi, in altre province, per essere collegata a furti in abitazioni in danno di anziani o soggetti fragili con la tecnica dei falsi impiegati per l’erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica o falsi dipendenti pubblici.

In una intercapedine appositamente ricavata nell’abitacolo, sono stati rinvenuti monili in oro, un orologio e denaro contante della quale provenienza i fermati non hanno inteso fornire indicazioni, verosimilmente riconducibili a furti perpetrati nella trascorsa giornata e sui quali sono in corso indagini.

Gli occupanti del veicolo, un 44enne, un 24enne e un 21enne, parenti tra loro, sono stati trovati in possesso anche di radio portatili, scanner sintonizzato sulle frequenze delle forze di polizia, piedi di porco, flessibili elettrici, vari arnesi atti allo scasso e materiale da indossare per fingersi operatori di una società che si occupa della distribuzione dell’acqua, quali giubbotti e tesserino di identificazione anch’esso falsificato.

Tutto il materiale, nonché la potente auto, sono stati sequestrati e gli interessati, in concorso tra loro, sono stati tutti denunciai. Uno di loro dovrà inoltre rispondere di queste condotte al magistrato di sorveglianza, dato che era già sottoposto a rigide prescrizioni per essere affidato in prova in esecuzione di una precedente pena.