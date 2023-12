Faccia a faccia con i ladri: rientra a casa e li trova in giardino

Sarzana, 14 dicembre 2023 – A faccia a faccia con i ladri che stavano tranquillamente scassinando la porta di ingresso dell’abitazione a piano terra nel quartiere di Sarzanello.

La donna rientrando a casa, intorno alle 19, pensava che l’ombra davanti al portone fosse quella del marito e così ha tranquillamente parcheggiato l’aut in giardino salvo poi capire che le persone a poca distanza da lei erano due ladri con una torcia tra le mani intenti a armeggiare con la serratura. E’ prontamente risalita in macchina iniziando a suonare il clacson mettendo così in fuga i malintenzionati.

In un’altra abitazione, sempre nel quartiere di Sarzanello, i ladri hanno fatto visita al cantiere in corso, probabilmente alla ricerca di qualche attrezzo edile lasciato incustodito. Non hanno però rubato nulla ma il loro passaggio non è passato inosservato avendo lasciato le impronte delle scarpe nel tratto di cemento ancora fresco da poco steso dai muratori. I soliti ignoti insomma non vanno mai in ferie anzi, soprattutto nell’avvicinarsi delle festività natalizie approfittano alle uscite di casa delle famiglie per gli acquisti sperando di avere maggior tempo di azione. Lo ha capito a proprie spese una famiglia residente nel quartiere di San Lazzaro che al ritorno a casa ha trovato le stanze messe sottosopra oltre alla sparizione di qualche oggetto di valore custodito nei cassetti.