L’addio a Gianfranco Vesigna

Se n’è andato all’età di 83 anni Gianfranco Vesigna e l’altro ieri amici e compaesani gli hanno dato l’ultimo saluto. Vesigna era uno dei vezzanesi doc, personaggio conosciuto e stimato da tutti, ha sempre contribuito alla crescita del paese, collaborando in prima persona con aiuti alle associazioni, era stato tra gli ideatori della sagra della castagna, realizzata per offrire un contributo alla Pubblica Assistenza. Vesigna, una passione storica per le bici, era noto nel mondo del ciclismo a cui ha dato moltissimo partecipando attivamente e meritando per il suo apporto anche prestigiosi riconoscimenti sportivi.