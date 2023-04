L’acqua e l’agricoltura Lezioni lungo... il Canale

La sostenibilità, in tempi come questi di cambiamenti climatici e rischio siccità, passa attraverso un uso efficiente della risorsa acqua, bene essenziale anche per l’agricoltura. E’ una delle ’lezioni’ che gli studenti di varie scuole hanno modo di apprendere in queste settimane, grazie alle visite guidate che il Consorzio del Canale Lunense organizza per festeggiare il centenario del servizio di irrigazione in Val di Magra. Durante i festeggiamenti del centenario, la sede storica del Canale Lunense, in via Paci a Sarzana, ha ospitato oltre cento alunni: le classi quarte dell’elementare Pavone di Sarzana, la 3C della media Schiaffini di Santo Stefano Magra, la 3A Meccatronica del Capellini Sauro, la 3M del liceo artistico di Carrara e la 4G e 4F del Parentucelli Arzelà. I ragazzi hanno potuto vedere come funzionano le attrezzature che consentono di regolare il flusso dell’acqua dall’asta artificiale ai sistemi di irrigazione, a pressione o a scorrimento. Hanno anche appreso come il consorzio si occupa di monitorare la qualità dell’acqua e di prevenire gli sprechi. Hanno partecipato all’attività del laboratorio dell’acqua e del sistema di funzionamento della centrale idroelettrica.

Lezione speciale per i diplomandi periti agrari dell’Agrario di Sarzana, accolti dalla presidente del Consorzio, Francesca Tonelli, dal direttore Corrado Cozzani e dal geometra Cristiano Pastine. Sotto la lente anche l’attività di bonifica con tutto il suo sistema di prevenzione delle alluvioni. La visita si è conclusa con un momento di confronto e domande tra gli studenti, i docenti e i dirigenti e tecnici di Via Paci.