Laboratori natalizi dedicati ai bambini

Laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni alla Fortezza Firmafede organizzati dalla cooperativa Earth per scoprire come si festeggiava Natale nel Medioevo in un castello. Ogni settimana un nuovo tema. Questo sabato alle 16 “Natale tra le stelle - Realizza il tuo segno zodiacale” in occasione dell’evento “Stelle a Corte”. Il termine “zodiaco” deriva da greco e significa “circolo delle figure di animali”, con riferimento alle costellazioni la cui forma ricorda un animale. In epoca medievale i ritmi della vita erano scanditi dalle attività agricole e la ripartizione della fascia zodiacale in 12 zone corrispondenti ai mesi faceva sì che tutte le attività finissero per essere ricondotte allo zodiaco. Con la tecnica dello sbalzo su rame, i bambini realizzeranno un addobbo natalizio con il proprio segno zodiacale. Un’occasione per avvicinarli all’astronomia. Durata un’ora, costo 3 euro a bambino. Prenotazione su web www.fortezzafirmafede.it.