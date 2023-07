Laboratori al molo per famiglie e bambini grazie al progetto Arco

Il progetto educativo minorile Arco sbarca sul molo di Fiumaretta. Il sabato degli arconauti è in programma sulla spiaggia libera di fianco al molo sostenuto dal Comune di Ameglia. Si inizia alle 17.30 con la presentazione del pomeriggio che prevede laboratori per famiglie e bambini iniziando da "Un viaggio alla scopreta dell’acqua". Parteciperanno all’iniziativa l’associazione Danzabilmente, Cooperativa Cocea, Coopselios, Gulliver, Hydra Parco Montemarcello Magra Vara e Lindbergh. Per informazioni 389 0393778.