La voce di Giulia Battolla conquista il festival "Genvision XX22"

Sarzana (La Spezia) 2 giugno 2022 - E’ una giovane studentessa spezzina la vincitrice concorso canoro “Genvision XX22” che si è svolto al teatro Carlo Felice di Genova. Giulia Battolla, brava a scuola e anche nella musica, si è aggiudicata il talent show musicale riservato esclusivamente agli studenti dei licei liguri organizzato dalla società Visio Broad di Matteo Altamura e Giovanni Gigante con la collaborazione di Kaplan International, Cna, Talent Garden e Orientamenti. Giulia Bttolla è una studentessa del liceo “Pacinotti” della Spezia e nella serata finale ha interpretato il brano dal titolo “Empire State of mind” di Alicia Keys. Secondo posto per i Funky Kong del liceo “Mazzini” di Genova, terzi gli Spirytur 96 del liceo “Pertini” sempre del capoluogo della Liguria. I tre finalisti sono stati scelti e premiati sul palco del Carlo Felice dalla giuria tecnica, da quella social e dal pubblico in sala e a casa grazie al televoto.