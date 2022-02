Grande attesa sabato 19 e domenica 20 febbraio per Silvio Orlando e il suo ’La vita davanti a sé’, tratto dal capolavoro di Romain Gary (Emile Ajar), da lui ridotto e diretto, pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977 (da poco portato sul grande schermo da Sophie Loren) è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. La biglietteria è aperta dal martedi al sabato dalle 9.30 alle 12.30; info 346 4026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it

