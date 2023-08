La viabilità Chiusi dalle 17 i varchi di accesso alla Ztl

Per garantire in sicurezza lo svolgimento del Festival della Mente, che da venerdì e fino a domenica riempirà di cultura e di meraviglia il centro storico cittadino, sono state istituite alcune modifiche alla viabilità. Con ordinanza sottoscritta dal comandante della Polizia locale Ilaria Benassi è stato infatti stabilito che da venerdì e fino a domenica, dalle ore 17 e sino alla mezzanotte, sarà istituito il divieto di accesso al centro storico dai varchi di accesso – ad eccezione dei veicoli di soccorso, polizia e veicoli al servizio di persone invalide - di piazza San Giorgio, Porta Romana e via Torrione San Francesco. Dalla mezzanotte di giovedì e sino alle 3 del mattino di lunedì prossimo verranno inoltre riservati 20 posti auto all’organizzazione del festival della Mente nella Piazza Don Ricchetti delimitati da apposita segnaletica, il che significa che quegli stalli non saranno utilizzabili dal pubblico.

Da oggi a venerdì dalle 17 alle 24, nell’ambito della manifestazione parallelaMente, vigerà invece il divieto di transito veicolare in via Cattani, via Mascardi, via Fiasella, via Torrione San Francesco e piazza Capolicchio ad esclusione dei residenti, veicoli di Polizia e mezzi di soccorso. Si fa presente che i veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente.