La versione migliore nel nuovo libro di Michela Duce

Oggi alle 18 nella sala consiliare del comune di Sarzana l’associazione Extra Cultura ospita Michela Duce Castellazzo che presenta il suo nuovo libro. Autrice genovese e docente liceale, vive a Fosdinovo e insegna Filosofia e scienze umane. Ha pubblicato raccolte di poesie, racconti e romanzi. Il nuovo libro “La mia versione migliore. Memorie di una vita” non è una biografia in senso stretto né un romanzo ma la storia di una vita intera di una donna nata a metà del secolo scorso e morta alla fine del 2021, che è stata due volte moglie, due volte madre, pittrice e artista in senso ampio. Interverrà con l’autrice Anna Lalli, psicologa e psicoterapeuta. Letture a cura di Katia La Galante, attrice. Modererà Paola Settimini, giornalista e regista. A fine presentazione firmacopie presente anche l’editore di Cut -up, Fabio Nardini.