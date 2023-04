La vendita sottoposta a condizione "Realizzazione del Pinqua ostaggio del via libera al progetto privato"

All’indomani dalla stipula del contratto preliminare di compravendita tra la Marinella Spa e il Comune di Sarzana, il Partito democratico sarzanese torna a intervenire sul Pinqua. Da contratto, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del preliminare (al 24 aprile risalgono le firme del liquidatore Giovanni Currò, del segretario Fulvio Andrea Pastorino e della dirigente Valentina Chiavacci e il 26 aprile si è aggiunta anche la firma del liquidatore Nanni Grazzini) il consiglio comunale dovrà approvare il progetto di rigenerazione urbana presentato dalla società in liquidazione all’ente nel marzo 2021 e già adottato dal consiglio comunale – dalla maggioranza di centrodestra – lo scorso 15 febbraio.

Se questa clausola fortemente voluta dai liquidatori della Marinella spa verrà soddisfatta, la società cederà al Comune – a fronte di un corrispettivo pari a 1,9 milioni di euro, ripartito in 1,7 milioni di oneri di urbanizzazione e 200 mila euro di diritti edificatori – i due immobili e i terreni necessari all’ente per la realizzazione del Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare già finanziato dal Ministero con 15 milioni di euro.

"Per realizzare quel programma di opere pubbliche, il Comune ha necessità di acquisire, e anche alla svelta visto il tempo perso e le scadenze stringenti, alcuni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà di Marinella spa – sostengono i dem sarzanesi –. Trattandosi di una condizione per attuare un progetto pubblico, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’esproprio di quegli immobili, ma ha preferito piegarsi all’aut aut di Marinella spa, che ha preteso, in cambio della cessione volontaria di quei beni, l’approvazione, da parte del Comune di Sarzana, di un proprio distinto progetto privato".

Come noto il progetto di rigenerazione urbana di Marinella presentato dalla società è "imperniato sulla realizzazione di una residenza per anziani di lusso – spiega il Pd –, con abbuono di oneri di urbanizzazione e riconoscimento di diritti edificatori che si tradurranno in una massiccia speculazione edilizia" ed è stato legato a quello pubblico del Pinqua . E a far storcer il naso al Pd è che il consiglio comunale non sarà libero di sottrarsi "all’aut aut di Marinella spa e di bocciarne o ridurne le mire speculative". Questo perché, se l’assise comunale non accetterà di portare avanti il progetto privato della Marinella spa, la società resterebbe proprietaria di quegli immobili e di quelle aree, senza i quali il Pinqua e i 15 milioni di finanziamento andrebbero in fumo.

Elena Sacchelli

Nella foto, la presentazione del progetto privato per Marinella in consiglio comunale