La truffa "Ciao papà, ho causato un incidente: prepara soldi e oro"

Alle 13,20 la telefonata che non ti aspetti: "Papà ho fatto un incidente, aiutami devi pagare subito, non ho l’assicurazione, ho investito e ferito una persona gravemente". Luciano Calanchi, 85 anni, da solo in casa a Pegazzano, a quelle parole è gelato. Nella mente il pensiero per la figlia Cinzia Calanchi, ex candidata sindaco a Vezzano. All’altro capo del telefono una voce decisa, convincente, si fa passare per la figlia, ci riesce benissimo, convincendolo: "Prepara tutto il contante che hai in casa, anche l’oro, tra venti minuti vengo a prenderlo". E lui ha racimolato la pensione di mille euro, quel poco oro che conservava, ricordi importanti di un passato che non c’è più (ha perso la moglie nel 2016). Cuore di padre, ha messo tutto in una busta di plastica che avrebbe consegnato, senza pensarci un attimo, nel luogo e nelle modalità che gli avrebbe ordinato la ‘falsa’ figlia. Per il signor Luciano è stato il panico totale, minuti interminabili fin all’evento provvidenziale: l’arrivo della figlia Cinzia, giunta a casa dell’anziano per pranzare con lui, ignara di tutto, in salute e soprattutto incolpevole di un qualsiasi reato. Un arrivo inatteso da parte dei truffatori che evidentemente erano appostati, pronti a portare a segno il colpo, nei pressi dell’abitazione e che devono averla vista arrivare, decidendo di desistere. "Ho trovato mio padre tremante e impaurito, piangeva, ha perso anche la cognizione del tempo – racconta Calanchi –, è ancora confuso. Credeva che mi fossi fatta male e che avessi mandato qualcuno in fin di vita, senza assicurazione alla macchina. Ho chiamato la polizia e li ringrazio: sono stati meravigliosi intervenendo immediatamente. Solo il mio arrivo a casa e quello delle forze dell’ordine hanno tranquillizzato mio padre, un uomo anziano del quale persone indegne avrebbero approfittato. State attenti, non aprite porte e cancelli a nessuno. A mio padre oggi è andata bene, ma ad altri?".

Cristina Guala