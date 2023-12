La tragedia di Natale in autostrada. Oggi i funerali di Alessandro Rossi

L’addio a Alessandro Rossi è previsto oggi, giovedì, alle 15 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il quarantanovenne sarzanese che ha preso la vita il pomeriggio della vigilia di Natale verrà salutato dai tanti amici e colleghi di lavoro che in questi giorni stanno cercando di alleviare il dolore della mamma Luana e dei famigliari. La salma arriverà a Sarzana direttamente dall’ospedale di Carrara dove è stata composta dopo l’incidente che lo ha visto vittima domenica pomeriggio in autostrada nel viaggio di ritorno da Viareggio. Tra i caselli di Massa e Carrara ha perso il controllo della sua macchina, molto probabilmente a causa di un improvviso malore, schiantandosi contro il guardrail. Quando è stato soccorso da altri automobilisti in transito purtroppo il suo cuore aveva già smesso di battere. Alle 15 di oggi pomeriggio verrà officiato il rito religioso in Cattedrale e dopo l’abbraccio degli amici Alessandro Rossi verrà accompagnato da mamma Luana, dalla compagna Claudia e dal fratello Maurizio a Turigliano per la cremazione.