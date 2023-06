La Torretta torna in auge Partiti i lavori alla darsena In arrivo 40 posti barca

La darsena decisamente meno nota ai turisti ma comunque utilissima ai proprietari di piccole imbarcazioni torna a essere...navigabile". Negli ultimi anni infatti La Torretta si era ricoperta dalla sabbia trascinata dalle correnti e da punto di stallo delle imbarcazioni in alcuni tratti stava quasi diventando calpestabile con la conseguente impossibilità di utilizzarla. Inoltre il tratto di banchina al di sotto del ponte della Colombiera nel versante di Bocca di Magra ha attraversato e sofferto le vicissitudini della società Ameglia Servizi Turistici. La partecipata del Comune di Ameglia infatti gestiva anche le principali darsene del territorio ma se quelle di Fiumaretta e il porticciolo turistico di Bocca di Magra (con mille difficoltà) hanno continuato il servizio La Torretta si è letteralmente arenata. In questi giorni però l’amministrazione comunale ha affidato il servizio di ripristino dell’area con lo stanziamento di 30 mila euro che consentirà di recuperare almeno una quarantina di posti barca che verranno assegnati agli utenti stanziali con la gestione diretta, per il momento, dell’ente. I lavori sono iniziati e dovrebbero completarsi entro la prossima settimana e essere così immediatamente a disposizione dei richiedenti. I posti barca infatti sono un motivo di grande tensione a Bocca di Magra, caratterizzata dai continui botta e risposta tra il Comune e l’attuale gestore del principale porticciolo turistico e regolati a suon di ricorsi al Tar della Liguria e Tribunale della Spezia. Il ripristino della Torretta dunque darà una risposta concreta ai richiedenti ancora in attesa di uno spazio dove sistemare la barca. La darsena dopo il fallimento della società Ameglia Servizi Turistici ha attraversato non poche burrasche. La concessione era stata inizialmente affidata a una associazione che dopo un tentativo di mantenerla attiva ha ceduto la concessione a Regione Liguria. Nel frattempo le correnti e la mancata manutenzione hanno lentamente reso inutilizzabile lo specchio d’acqua e di conseguenza nessuno ha più risposto alle varie manifestazioni di interesse avviate dal Comune. Adesso l’ente si è ripreso la concessione e ha avviato i lavori, utilizzando anche una squadra di sub, per ripulire il fondale rimuovendo sabbia e detriti in modo da riproporla per la stagione estiva. L’operazione dovrebbe concludersi nel fine settimana di fine giugno.

Massimo Merluzzi