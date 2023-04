La svolta per il Pinqua Marinella spa e Comune Oggi l’incontro decisivo

Dovrebbe avere luogo questo pomeriggio, alle 15.30, a palazzo Roderio, l’incontro per la condivisione del documento che andrà a costituire la bozza di contratto preliminare di compravendita dei 2 immobili e dei terreni che dovrebbero passare dalla Marinella spa al Comune in cambio di 1,9 milioni di euro (ripartiti in 1,7 milioni in oneri di urbanizzazione e 200 mila euro di diritti edificatori). Un’operazione che si rende necessaria per l’effettiva concretizzazione del Pinqua, il progetto innovativo per la qualità dell’abitare già finanziato con 15 milioni di euro del Pnrr. All’incontro di oggi sono attesi il vicepresidente di Banca Sella Maurizio Zancanaro (in qualità di investitore), i liquidatori di Spm, socio di maggioranza della Marinella spa, Fabio Lenzi e Giovanni Currò (in doppia veste anche come liquidatore di Marinella spa) e il commercialista e liquidatore di Marinella spa, Nanni Grazzini.

Come anticipato ieri da ‘La Nazione’ i rapporti tra l’amministrazione e Marinella spa sembrano essersi riallacciati: l’obiettivo condiviso è quello di arrivare al più presto a un accordo per poter poi procedere alla sottoscrizione dello schema di contratto eliminare propedeutico alla realizzazione del Pinqua. La distensione fra le parti pare essere dovuta alla modifica delle condizioni presenti nel documento che, nella precedente stesura (quella inoltrata dall’ufficio tecnico del Comune alla società lo scorso 25 dello scorso mese con incontronprevisto per il 31 marzo, disertata dalla Marinella spa), non erano state ritenute sufficienti e soddisfacenti dalla Marinella spa. Fonti vicine ai liquidatori della Marinella spa assicurano che le condizioni economiche sono rimaste invariate: la società in liquidazione cederà gli immobili e i terreni necessari al Comune per la realizzazione del Pinqua, all’ente comunale a fronte di un corrispettivo pari a 1,9 milioni di euro che resta ripartito in 1,7 milioni in oneri di urbanizzazioni e 200 mila euro in diritti edificatori.

Ma a sollevare un dubbio sulla questione è la capogruppo del Movimento 5 Stelle. La consigliera Federica Giorgi sostiene infatti che se quella bozza di preliminare è stata modificata, sarebbe politicamente e giuridicamente necessario che della questione sia investito nuovamente il consiglio comunale che era stato chiamato solo pochi mesi fa ad esprimersi al riguardo. La consigliera pentastellata, che si è detta pronta a esprimere un voto favorevole nell’interesse della comunità nel caso in cui il Pinqua dovesse essere slegato dal progetto di rigenerazione urbana di Marinella spa, ha ribadito che il futuro di Marinella non può essere deciso con una trattativa privata.

Elena Sacchelli