La svolta della rotatoria sulla Cisa Finalmente Anas apre il cantiere

Partono i lavori per la trasformazione del "prototipo" di rotatoria installato quasi 5 anni fa alla infrastruttura stabile e a norma del codice della strada che il Comune di Santo Stefano Magra ha da tempo approvato per ridurre la pericolosità della zona di accesso al paese oltre a disciplinare gli ingressi sulla Cisa dalle strade laterali. La società Anas titolare della strada ha infatti previsto l’apertura del cantiere sulla Statale della Cisa a Santo Stefano Magra all’intersezione con via XXVII Gennaio. L’allestimento dell’area di cantiere comporterà il restringimento di carreggiata in fasi alternate su entrambe le corsie e i limiti di velocità a 30 chilometri orari fino al prossimo 8 maggio. Nel caso in cui si verificasse una congestione del traffico, la ditta Consorzio Stabile Sac Costruzioni avrà l’obbligo di intervenire con movieri e posizionare l’apposta segnaletica stradale. Nelle scorse settimana i ritardi del progetto avevano anche sollevato una serie di proteste dell’opposizione consigliare che si era rivolta al ministero dei trasporti. I lavori appena predisposti si concluderanno in una quarantina di giorni.

Intanto anche a Luni sono stati aggiudicati i lavori del primo primo lotto della rotatoria prevista dal Comune tra via Larga e via Dogana nella zona del piano di Casano. La miglior offerta economica è stata quella presentata dalla ditta Andrea Pasquali Srl di Spezia. L’intervent è stato pensato in un punto particolarmente insidioso che l’ente ha inserito tra i piani di riqualificazione del territorio tenendo anche conto della pericolosità del transito sia per i pedoni che per i veicoli e spesso teatro di incidenti. Tra le varie ditte invitate dal Comune alla presentazione delle offerte quella della ditta Pasquali ha ottenuto il miglior punteggio grazie al ribasso del 18,8% sul costo complessivo. Le altre ditte invitate erano Cmp Srl; Varia Costruzioni, Cemenbit; Teas e Sana Srl. La spesa della prima parte dell’intervento sarà dunque di 391 mila euro e comporterà oltre alla rotonda anche la realizzazione del marciapiede nel tratto di carreggiata da via Ghiaia verso la diramazione che conduce al borgo di Nicola. L’opera complessiva, che si calcola dal costo di 644 mila euro, comprende secondo il progetto già approvato e redatto dallo studio associato Sipec della Spezia, due rotatorie e un’aiuola spartitraffico posizionata al centro. Per la definitiva attuazione il Comune dovrà anche procedere all’acquisto dei terreni di proprietà privata.

Massimo Merluzzi