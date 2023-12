La svolta dei veicoli elettrici. Mancano colonnine di ricarica. Le installerà la società Duferco

Il Comune viaggia sull’elettrico. E’ stato approvato dalla giunta di Luni il progetto di installazione di tre colonnine di alimentazione delle vetture elettriche e ibride predisposto da Duferco Energia Spa con sede a Genova. La società ha proposto all’ente di realizzare la rete occupandosi della relativa posa e messa in opera oltre che della fornitura di energia elettrica per l’erogazione delle ricariche dei veicoli elettrici e del relativo sistema di gestione. La giunta si è resa disponibile a rilasciare le autorizzazioni necessarie per l’installazione e attivazione della rete di ricarica oltre a concedere gratuitamente gli spazi che saranno occupati dai dispositivi per tutta la durata dell’accordo fissato in 12 anni.

Gli uffici hanno inizialmente proposto i parcheggi di via Braccioli in località Falaschi, via Parma e quello sull’Aurelia in corrispondenza dell’intervento di social housing ma i tecnici della società proponente dopo le verifiche hanno evidenziato le problematiche tecniche relative alle postazioni di via Braccioli e sull’Aurelia. L’iter è dunque ripartito e sono state individuate come postazioni alternative il parcheggio di via Togliatti nella frazione di Luni Mare e l’area di sosta di via Europa limitrofa all’impianto sportivo Parodi del Gaggio che garantiscono la possibilità di immediata localizzazione di colonnine di ricarica fast senza necessità di costruzione di nuove cabine di trasformazione elettriche. Duferco si è impegnata a provvedere alla progettazione delle infrastrutture di ricarica e dagli stalli riservati ai veicoli durante l’erogazione, gestendole da remoto, e a utilizzare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.