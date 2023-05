La soddisfazione del Pd di Arcola "Ottimi i contenuti del nuovo Puc"

ARCOLA

"Sono i contenuti a fare la differenza". Il Pd di Arcola plaude al nuovo Puc, soprattutto per le tematiche di cui tiene conto: "Arcola cerniera tra Golfo e Val di Magra, interventi finalizzati a consolidare la centralità del territorio comunale nel contesto provinciale, azioni strategiche per rinsaldare le connessioni d’area vasta, a partire dalla variante Aurelia e dalla provinciale 331, reti di mobilità ciclo pedonale tra le due sponde della Magra". Secondo il Pd, il piano offre inoltre azioni dirette a valorizzare il patrimonio naturalistico d’ambito fluviale e collinare, in collegamento con la presenza di centri storici millenari che costituiscono il più rilevante continuum storico culturale ed ambientale tra Golfo e Piana del Magra, in direzione di uno sviluppo del turismo consapevole.

Altro capitolo importante riguarda interventi sull’assetto insediativo per riorganizzare le aree produttive verso nuove funzioni: "Con lo sguardo rivolto – scrive Stefano Sgorbini segretario del circolo – ad una transizione energetica dalle fonti fossili con la trasformazione delle aree Enel e dell’Arcola Petroli, aprendo così nuovi scenari industriali eco sostenibili nella produzione di energia da fonti rinnovabili e paesaggistici, in particolare con l’eliminazione di impattanti elettrodotti e vecchi impianti di raffinazione". E poi il focus sui centri storici, il vanto di aver invertito il processo di abbandono in atto sino agli anni ‘80, balzando per numero di abitanti a terzo comune della provincia spezzina.

"Il Puc fornisce schemi e indirizzi agli insediamenti per acquistare qualità urbana ma nella gestione del piano, e già nella fase stessa fase delle osservazioni, dovrà essere data priorità alle situazioni di maggiore criticità per soluzioni di riqualificazione, in particolare rivolte ad eliminare interferenze tra attività produttive e dimensione residenziale". La fase delle osservazioni sarà indirizzata anche a governare la delicata fase del regime di salvaguardia, per creare il necessario equilibrio nel passaggio dal vecchio all’attuale strumento urbanistico.

Cristina Guala