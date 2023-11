La sistemazione delle ’Tre fontane’. Area da vivere a libero accesso con tanto di panchine e barbecue

Recupero delle Tre fontane: entro fine anno la parte burocratica sarà conclusa, dalla prossima primavera il parco bucolico di Arcola sarà accessibile a tutti. Con 41mila euro il Comune rimetterà a nuovo il sito delle Tre fontane, mantenendone l’impronta originale e provvedendo ai lavori di manutenzione e recupero, pulizia e disinfestazione, decespugliamento della vegetazione, posa di piastre per raggiungere la fontana posta ad ovest, pavimentazione della prima e della seconda fontana con utilizzo di rivestimento in pietra, ripristino di una porzione del muro che costeggia la discesa di arrivo al sito, oltre a complementi di arredo e preliminari opere di sistemazione idraulica e idrica sull’impianto esistente. Un progetto importante perché il luogo è impraticabile da tempo, nascosto dalla vegetazione e le fontane sono inavvicinabili. Il progetto dell’architetto Luca Bandello è stato approvato, alle spese il Comune provvederà grazie a economie di mutuo già concesso. L’area sarà a libero accesso, non recintata. Oltre al rifacimento dei camminamenti e il recupero delle tre Fontane, di cui una fornisce acqua potabile, saranno installate panchine e un barbecue ad uso pubblico.

Cristina Guala