La sinistra ha scelto i Cinque Stelle Il capolista sarà Valter Chiappini

Una lista guidata dal Movimento 5 Stelle ma sostenuta anche da una parte della sinistra e dai movimenti civici. Si arricchisce di coalizioni dunque il tentativo elettorale di Federica Giorgi candidata sindaco alle prossime amministrative di Sarzana come rappresentante dei Cinquestelle in continuità con il suo percorso che sta portando avanti come rappresentante di opposizione in consiglio.

L’avvocato Giorgi dunque riprova la corsa a sindaco, tentata già cinque anni fa, ma questa volta la connotazione della lista spazia dalla società civile fino ai partiti che hanno deciso di non indicare un proprio candidato ma neppure coalizzarsi con il centrosinsitra. La sorpresa è rappresentata dal via libera all’operazione arrivata da Rifondazione comunista, Sinistra Italiana e Verdi che forniranno il proprio contributo a Giorgi senza presentare il simbolo, così come il Circolo Pertini. Il ruolo di capolista spetterà a Valter Chiappini che ha già affiancato Federica Giorgi in consiglio comunale come esponente dei Cinquestelle prima della frattura, esclusivamente però con la linea dei vertici grillini, che lo ha portato alle elezioni del 2018 a candidarsi come leader di "Sarzana in movimento" senza riuscire a rientrare in consiglio.

Sono quindi tre i candidati in corsa alle amministrative di primavera. Alla sindaca uscente Cristina Ponzanelli impegnata in un lavoro di unione del centro destra oltre che sostenuta dalla nascita di una lista civica di supporto, al ritorno di Renzo Guccinelli in versione civica appoggiato dal Pd, Italia Viva Azione, Socialisti si aggiunge, come già anticipato, Federica Giorgi che dopo il "sì" ricevuto dal Movimento ha atteso l’adesione delle altre forze prima di ufficializzare la propria posizione.

Il programma della coalizione che sostiene Giorgi dovrà essere ancora definitivamente sviluppato ma le linee chiave saranno improntate sul diritto alla salute, con particolare attenzione alla difesa dell’ospedale San Bartolomeo, la tutela ambientale e demanio pubblico soprattutto legato alle sorti di Marinella e del piano spiagge. L’obiettivo, oltre naturalmente al risultato elettorale, è quello di ricompattare anche per il dopo voto la partecipazione, per gettare le basi per la costruzione di uno spazio civico. Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro organizzerà i primi incontri con altre associazioni del territorio.

Giochi fatti in vista delle elezioni comunali di primavera? Non ancora. Si attende infatti la quarta voce rappresentata dal Partito Comunista che dopo aver preso le distanze dal centrosinistra si sta preparando a una corsa solitaria anche se per il momento non è stato ufficializzato il candidato.

Massimo Merluzzi