La sezione kids Possea, libreria del mare... mobile

Nell’ambito della decima edizione di parallelaMente, anteprima del 20° Festival della Mente di Sarzana in programma nel primo fine settimana di settembre, troverà spazio la sezione kids: "Eventi dedicati ai più piccoli – spiegano gli organizzatori – per indagare la natura attraverso spettacoli di lettura animata e teatro di figura ispirati ai grandi autori di letteratura per ragazzi, come Rodari e Calvino, fino alla scoperta del mondo marino con il progetto Possea, una libreria di mare mobile a bordo di un vecchio furgone delle poste tedesche". La sezione kids di parallelamente è pensata in collaborazione con Francesca Gianfranchi, curatrice del programma bambini e ragazzi del Festival della Mente.

Ecco il programma di parallelaMente kids. Mercoledì ore 17.30: Rosmarina, la fanciulla dai capelli verdi di Erminia Meroni, Guido Traverso, Davide Fivizzani; spettacolo di teatro di figura accompagnato da musica e animazione dal vivo (dai 3 anni, fossato piazza Capolicchio). Giovedì ore 17.30-19: Possea. Salotto del mare di Marta Musso, libreria di mare mobile a bordo di un vecchio furgone delle poste tedesche (dai 3 anni, piazza Capolicchio). Venerdì ore 20.30: Atalanta di Antonio Bertusi, lettura animata partendo dalla riscrittura di Gianni Rodari (dagli 8 anni, fossato piazza Capolicchio).