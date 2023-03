"La sede offerta alla Pa dopo la denuncia Pd"

L’amministrazione comunale ha proposto alla Pubblica assistenza i locali della scuola come sede alternativa del punto di soccorso estivo a Marinella, data l’inagibilità del manufatto sul retrospiaggia danneggiato dalla tempesta di vento di agosto, solo dopo l’intervento del Pd. Lo sostengono i dem in una replica all’intervento dell’assessore Barbara Campi. "Quella espressa dal Pd – scrive il partito di opposizione – era una preoccupazione non solo di balneatori e cittadini, ma della stessa pubblica assistenza, che aveva da tempo segnalato invano il problema agli amministratori senza ottenerne risposta. Al punto che la Pa, lasciata a se stessa, si era messa alla ricerca febbrile di soluzioni alternative per conto suo. E come risponde l’assessore Campi? Risponde ricordando che il Pinqua di Marinella prevede una futura sontuosa sede per la pubblica assistenza. lo sappiamo. Peccato che l’attuazione del Pinqua è prevista per la fine del 2026, sempre che l’amministrazione comunale - postasi al riguardo in posizione di soggezione rispetto alle pur legittime mire speculative di Marinella spa - riesca a non perdere i 15 milioni di euro ‘prenotati’ per il Pinqua". Secondo il Pd "la soluzione che propone l’assessore Campi al problema di oggi della Pa (e della sicurezza dei frequentatori estivi di Marinella già in questa stagione balneare) è la promessa di una nuova struttura che sarebbe pronta e disponibile nel migliore dei casi, per l’estate del 2027, fra quattro anni. Ma, se possibile, c’è di peggio. Perché, uscendo nel finale dal consueto libro dei sogni e facendo un fugace cenno al problema incombente di questa estate, l’assessore Campi rivela che “per la stagione alle porte l’amministrazione ha messo a disposizione i locali della scuola” (una soluzione della quale è tutta da valutare la congruità). È vero. Peccato che questa generosa offerta - guarda caso - è pervenuta alla Pa esattamente all’indomani della pubblicazione della denuncia del problema da parte del Pd. In pratica l’amministrazione si è mossa solo dopo il nostro intervento".