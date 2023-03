La rotatoria sperimentale Il ministro si chiama fuori "Agiscano Anas e Comune"

Il ministro ha risposto all’appello ma non potrà andare oltre e fare qualcosa di più. La richiesta che i consiglieri di opposizione di Santo Stefano avevano lanciato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti sperando in un interessamento al caso della rotonda su via Cisa che da oltre 5 anni si trova incompleta si è risolta nell’invito a sollecitare Anas, titolare della strada, e il Comune affinchè completino il progetto. Nei giorni scorsi Emanuele Cucchi, capogruppo di Uniti per Cambiare, insieme ai consiglieri Silvio Ratti e Eleonora Aiesi, aveva tentato la via "romana" per mettere ordine all’ingresso del paese dove, da anni, è presente una rotatoria sperimentale che il Comune, su autorizzazione di Anas ha realizzato per disciplinare la viabilità sulla Cisa agli incroci con le vie 27 Gennaio e Pietro Nenni. Ma l’opera è rimasta in modalità cantiere con i new jersey in plastica al centro della carreggiata e la segnaletica ormai consunta. Per velocizzare la ripresa dell’intervento e risolvere una situazione di disagio i consiglieri hanno inviato una lettera al ministero. Ma la definizione delle opere, è la risposta, appartiene in via esclusiva a Anas e all’amministrazione che devono regolarizzarle in base all’articolo 14 del codice della strada. Proprio ai fini della sicurezza i consiglieri comunali sono stati invitati a sollecitare gli enti a attivarsi.

m.m.