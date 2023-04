La Resistenza e la Liberazione Giandante X, artista e combattente Storia di un architetto libertario

Denso calendario di manifestazioni a Sarzana, a partire da oggi, per la ricorrenza del 25 aprile, festa nazionale della Liberazione, data simbolo della fine di vent’anni di dittatura fascista e di cinque anni di guerra grazie alla Resistenza interna e all’intervento dell’esercito alleato che, dopo lo sbarco in Sicilia il 9 luglio 1943, aveva risalito l’intera penisola sconfiggendo l’esercito della Germania nazista e l’Italia fascista.

Primo appuntamento oggi alle 17 nella sala consiliare, con la presentazione del libro Giandante X, di Roberto Farina, che dialogherà con Maurizio Galli (Anppia) e Denise Murgia (Anpi) sulla figura di un artista poliedrico, combattente sui fronti di Spagna, Francia e Italia. Interventi musicali di Pamela Casamassima e Mauro Manicardi. Giandante X è pseudonimo di Dante Pescò (nato a Milano nel 1899 dove è morto nel 1984): personaggio eclettico, figlio di un industriale tessile, si laureò a 19 anni in architettura all’Accademia di belle arti di Bologna e due anni dopo in filosofia. Fu pittore, illustratore e scultore, anarchico e libertario. Domani, domenica 23 aprile, 78° anniversario della Liberazione di Sarzana, alle 15.45 da piazza Matteotti partirà la “Passeggiata della memoria”, un itinerario nel centro storico tra luoghi e lapidi dell’antifascismo cittadino. Alle 17.15 i saluti della sindaca, di Andrea Ranieri, e l’orazione ufficiale di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi. Alle 18, sempre in piazza Matteotti, concerto dei Gang, duo acustico dei fratelli Severini.

Nelle giornate dal 23 al 25 aprile, tra via Bertoloni, piazza Matteotti e via Mazzini, allestiremo la mostra “Voci della Resistenza”, una serie di pannelli dedicati alla memoria dei combattenti locali contro il nazifascismo, con testi scritti e possibilità di ascolto delle loro voci tramite collegamento con qr-code. Martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, a 18 anni dalla prima edizione, avrà luogo la “Camminata sui sentieri partigiani” (info e prenotazioni scrivendo a [email protected] o chiamando il 349 0855702), con una formula inedita: il ritrovo sarà direttamente al campo sportivo di Canepari alle 9.30. Dopo il percorso sui sentieri partigiani, l’arrivo al Museo audiovisivo della Resistenza, alle Prade di Fosdinovo, dove si terranno il pranzo (prenotazioni al 333 5074920) e la festa di “Fino al cuore della rivolta” per tutto il pomeriggio. Alle 18, sempre attraverso i sentieri partigiani, ripartenza alla volta di Canepari, per recuperare i propri mezzi. Le manifestazioni sono organizzate dall’Anpi in collaborazione con Cai Sarzana, Archivi della Resistenza, Museo audiovisivo della Resistenza e Anppia Sarzana e il patrocinio del Comune di Sarzana.