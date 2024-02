La Regione paga il conto delle mareggiate. Obiettivo, pulire le spiagge prima di Pasqua

Il conto delle mareggiate, come ormai consuetudine, lo salderà almeno in parte la Regione Liguria andando così in soccorso delle amministrazioni comunali di Sarzana e Ameglia. Il mare è di tutti ma la montagna... quella di rifiuti che scende con le piene come al solito è di competenza dei due Comuni che senza il supporto dell’ente regionale faticherebbero a stanziare migliaia di euro per ripristinare le condizioni di fruibilità già a partire dalla prossima Pasqua. La Regione Liguria si è detta disponibile a sostenere economicamente i Comuni di Sarzana e Ameglia che dovranno nelle prossime settimane stabilire il piano operativo per la pulizia dai tronchi d’albero e legname vario, oltre a rifiuti che andranno smaltiti in maniera differente, presente dall’autunno sulle spiagge libere del litorale di Marinella, Fiumaretta e Bocca di Magra. Nelle due frazioni amegliesi il problema riguarda anche le scogliere. Gli uffici regionali hanno inviato una comunicazione alle due amministrazioni chiedendo di trasmettere una relazione che indichi i quantitativi da rimuovere allertando anche Arpal di stimare l’estensione del fenomeno nelle aree interessate e di quantificare i materiali da gestire. "Dopo ogni emergenza invernale – ha spiegato l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – abbiamo sempre affrontato questo tema di grande rilevanza con contributi importanti per le realtà locali, e lo facciamo anche questa volta, compiendo un ulteriore passo su questo aspetto dopo la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l’autorizzazione alle amministrazioni locali a regolare, con propria ordinanza, le modalità di raccolta e abbruciamento. Scelta che guarda alle prossime festività di primavera, con Pasqua già in vista, tenendo conto dell’importanza che le spiagge ovviamente hanno nell’offerta turistica".

L’assessore ha chiarito che non appena saranno presentate le necessità dei due Comuni la pratica passerà in giunta per predisporre la copertura, non totale dei costi, ma un buon contributo. "Qualora le amministrazioni interessate alla pulizia – conclude Giampedrone – non fossero in grado di sostenere economicamente questi interventi provvederemo a stanziare fondi per liberare dai detriti i litorali e la delibera di giunta arriverà probabilmente alla metà di marzo".

Massimo Merluzzi