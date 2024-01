La Pubblica assistenza: "In un anno 6.372 servizi e ben 38.711 ore donate . Servono altri volontari"

Tanta strada fatta e tanta da fare, i volontari della Pubblica assistenza di Vezzano sono sempre attivi, senza feste, senza ferie, sempre presenti sul territorio e i numeri lo confermano. "Nel 2023 di strada ne abbiamo fatta davvero tanta ma siamo pronti a fare ancora di più", ha confermato il tesoriere e portavoce dell’associazione Federico Guidi. Sono stati ben 6.372 servizi erogati alla cittadinanza, 24.2715 km percorsi con i mezzi, 38.711 ore di volontariato effettuate, 1.581 emergenze sanitarie sul territorio. Le attività della Pubblica Assistenza di Vezzano sono molteplici non solo quelle del soccorso infatti hanno effettuato 4.903 servizi ordinari di trasporto sanitario, 143 assistenze sanitarie per manifestazioni, 1.784 ore di attività di Protezione Civile, 6068 ore di formazione e addestramento. In tutto sono 110 i volontari, cinque i dipendenti e 7 del servizio civile.

I volontari vezzanesi sono stati in Francia, Croazia, Romania per trasporti di rimpatrio sanitario, poi c’è la partecipazione a interventi di protezione civile anche in altri territori, come è accaduto di recente in Toscana, per dare una mano di fronte agli aventi alluvionali o calamitosi, impegni che hanno richiesto l’attività in contemporanea di più squadre per riuscire a dare maggiore sostegno a chi ne aveva bisogno e nel contempo continuare a garantire la presenza sul territorio di casa.

Tutto questo non sarebbe possibile se l’associazione non fosse anche una grande famiglia, dove tutti si vengono incontro. "Presentare i numeri delle attività svolte nel 2023 è motivo di grande orgoglio – prosegue Guidi – per chi ogni giorno indossa le nostre divise e sale a bordo dei nostri mezzi di soccorso. Non siamo solo un punto di emergenza e soccorso, ma un’associazione che diffonde quotidianamente dei valori e si adatta ai bisogni di chi ha necessità di un supporto, dobbiamo essere un punto di riferimento per la cittadinanza. Lavoreremo mettendoci sempre il massimo impegno anche nel nuovo anno, avendo sempre chiaro e tenendo al primo posto l’obbiettivo di partecipazione ai bisogni della società".

Un anno di grande impegno e di presenza costante è quanto aggiunge il presidente dell’associazione Paolo Maregatti: "Grande soddisfazione e orgoglio, un anno che si è concluso e che ha confermato la forza del nostro gruppo e una crescita importante da parte della nostra associazione in termini di servizi svolti, chilometri percorsi, risposte date ai cittadini ai loro bisogni. Il mio grazie va ai nostri volontari, ai ragazzi del servizio civile, ai nostri dipendenti, che hanno saputo sempre garantire la loro presenza e permetterci di svolgere tutti i nostri servizi".

Mediamente ogni giorno sono impegnati venti, venticinque volontari, di più non è possibile dato che si tratta di persone che prestano il loro tempo al servizio della collettività e che hanno ovviamente anche impegni di vita personale e di lavoro a cui far fronte. Da qui l’appello del presidente Maregatti: "Un appello a tutti i cittadini, giovani, meno giovani che hanno qualche ora la settimana da dedicare, di contattarci e provare a diventare volontari. In particolare mi rivolgo anche ai giovani che possono provare il servizio civile, abbiamo sette posti disponibili. Grazie ai cittadini e a tutti quelli che anche con un solo messaggino sui social ci incoraggiano, per noi è molto importante".

Cristina Guala