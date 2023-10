La protesta contro la nuova antenna. Il quartiere trova compattezza: "Questo progetto è inaccettabile"

Fermare il progetto sarà quasi impossibile ma si proverà almeno a ridurne la portata evitando che a fare ombra all’area verde sia un’antenna di 30 metri di altezza. Il tentativo verrà messo in campo da un comitato dei residenti di Sarzanello supportato da tecnici, legali e dai consiglieri comunali di opposizione tutti presenti all’assemblea pubblica convocata da alcuni abitanti del quartiere sarzanese improvvisamente mobilitato per dire "no" all’impianto di telefonia mobile previsto all’ingresso del campetto da calcio "Luciano Conti". Almeno 150 i presenti all’incontro che hanno anche aderito alla petizione che verrà inviata al Comune, non rappresentato da nessun esponente, così come non si sono presentati i membri della Consulta territoriale. Una assenza, quest’ultima, spiegata alla vigilia e motivata dal clima particolarmente caldo che in questi giorni li ha visti oggetto di insulti e minacce. Un brutto gesto che i presenti all’assemblea hanno condannato pur non risparmiando alla Consulta l’accusa di scarsa comunicazione e informazione sul progetto non certamente in linea con quando a più riprese illustrato. A guidare la giornata di protesta l’ex presidente della Consulta, Giovanni Destri, il consigliere comunale Matteo Tiberi e l’avvocato Edgardo De Feo.

"Il Comune ha commesso troppi errori - ha attaccato Destri - con la compiacenza della Consulta. Le soluzioni alternative erano possibili anche a Sarzanello ma non è certamente un’area verde a due passi dalle scuole, chiesa e cimitero il punto ideale per installare una antenna. Siamo sicuramente in ritardo ma dobbiamo trovare un appiglio, un errore e fermare questo scempio portando la discussione anche in consiglio comunale". Matteo Tiberi, ironia della sorte storico rivenditore di telefonia cellulare, è stato tra i promotori del "no" all’installazione dell’antenna alla Fortezza e adesso si ritrova a combattere quella di Sarzanello. "Come esperto di settore - spiega - posso dire che esistono sistemi meno impattanti di questo in fase di realizzazione. Le antenne sono sicuramente utili ma serve programmazione nell’individuare i siti giusti che il Comune di Sarzana invece non ha, per questo non è neppure sicuro che la Fortezza sia fuori da futuri progetti e che anche l’antenna prevista nell’ex scuola XXI Luglio possa essere piazzata altrove visti gli investimenti ricevuti dal Comune per riqualificare l’edificio. Che sarebbe arrivata l’antenna a Sarzanello lo si sapeva da mesi, la Consulta ha sbagliato a non condividere il progetto ma l’amministrazione comunale ha fatto ben di peggio raccontando alla popolazione cose diverse e ridimensionando la portata dell’installazione soprattutto in campagna elettorale. Qui non si tratta di illuminare un campetto ma di piazzare una antenna alta più di qualsiasi palazzo della città".

Massimo Merluzzi