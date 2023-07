La prosa agli Impavidi Stagione straordinaria Fil rouge sarà il legame tra teatro e letteratura

di Elena Sacchelli

La nuova stagione di prosa del teatro sarzanese è stata presentata ieri mattina, alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e dell’assessore alla cultura Giorgio Borrini, dal direttore artistico degli Impavidi Andrea Cerri. Nessun titolo (l’anno scorso era ’Cuori Impavidi’) perché un cartellone di questo spessore, con ben 10 appuntamenti in doppia replica, non ne ha bisogno. Sarà il legame tra il teatro e la letteratura il file rouge che collegherà gli spettacoli dal 27 ottobre e sino al 10 aprile.

"Tutti gli spettacoli che abbiamo pensato di inserire nel cartellone sono legati a libri o autori – ha spiegato Cerri –. Questo anche per dare enfasi allo stretto rapporto che esiste storicamente tra la città di Sarzana, la letteratura e il libro. Basti pensare al Festival della Mente, a Libri nella strada, alla Soffitta con i libri di antiquariato e al Premio Campiello vinto dal giovanissimo sarzanese Bernardo Zannoni". Nel programma di prosa due produzioni degli Scarti, divenuti a pieno titolo centro di produzione teatrale d’innovazione: ’La Ferocia’ tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia che debutterà a Sarzana in anteprima nazionale venerdì 27 e sabato 28 ottobre per poi essere presentato al Roma Europa Festival, e ’Stai zitta’ ispirato al libro di Michela Murgia che debutterà l’8 luglio al Festival di Castiglioncello.

Oltre a produzioni locali e ad artisti non mainstream, a Sarzana nei prossimi mesi arriveranno anche diversi volti noti. Tra questi l’attore e scrittore Giuseppe Cederna – che con Sarzana ha un legame profondissimo – e che presenterà al pubblico degli Impavidi venerdì 10 e sabato 11 novembre ’Storia di un corpo’, adattamento di Giorgio Gallione dal romanzo di Daniel Pennac, ma anche Vanessa Scalera (nota al pubblico televisivo per la fiction Imma Tataranni e per la sua interpretazione di Filomena Martorano) che venerdì 2 e sabato 3 febbraio con ’La sorella migliore’ porterà in scena un dramma famigliare. Gioele Dix martedì 9 e mercoledì 10 gennaio debutterà invece al teatro Impavidi in prima regionale con ’La Corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo’ e, per chiudere in bellezza, Neri Marcorè - martedì 9 e mercoledì 10 aprile - con ’La buona novella’ porterà sul palcoscenico il concept album pubblicato dal cantautore genovese nel 1969, facendo rivivere i molti personaggi che ne sono protagonisti.

"Si conferma oggi il percorso virtuoso che ha fatto del nostro teatro un centro di produzione teatrale di innovazione – ha commentato il sindaco –. Questo programma straordinario contribuirà a rendere il teatro Impavidi sempre più competitivo". "Anche quest’anno presentiamo all’inizio di luglio con grande anticipo la stagione di prosa che dalla fine di ottobre arriverà sino all’inizio del prossimo aprile – ha aggiunto Giorgio Borrini, assessore alla cultura -. Questa programmazione di elevatissima qualità è frutto di uno sforzo importante, ma denota anche quanto Sarzana tenga alla cultura".