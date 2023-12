La programmazione del Comune. Confermate le nuove assunzioni: "Altri dieci dipendenti nel 2024"

"Nel 2024 abbiamo previsto un investimento di 300 mila euro per le circa 20 nuove assunzioni che andranno a rafforzare l’organico della macchina comunale. Di queste alcune hanno già avuto esecuzione nell’ultimo semestre di quest’anno, mentre le altre partiranno a stretto giro". Parole dell’assessore Luca Ponzanelli che durante la presentazione del Documento unico di programmazione, approvato giovedì sera con il solo favore della maggioranza, ha concentrato il suo intervento sulla questione relativa al fabbisogno di personale. Data l’esigenza di andare a tamponare i settori più carenti – come l’ufficio protocollo, l’ufficio relazioni pubbliche, l’ufficio personale, la ragioneria, e la polizia locale (in cui il mese scorso sono entrati in funzione tre nuovi vigili urbani) – si è scelto di procedere attraverso gli avvisi di mobilità, per accelerare le tempistiche. "Oltre ad aver aperto a una proficua fase di contrattazione con le sigle sindacali – ha proseguito l’assessore Ponzanelli – è previsto un potenziamento dell’area tecnica. A partire dal 2024 sarà aggiunta una nuova posizione organizzativa che andrà ad aggiungersi all’urbanistica e all’ufficio scuola. Per fare quel salto di qualità a cui stiamo lavorando da tempo dal prossimo anno una persona si occuperà esclusivamente del decoro urbano". Attualmente l’organico in forza nel Comune di Sarzana ammonta a 99 unità, e l’obiettivo ideale sarebbe quello di raggiungere entro la fine del prossimo anno quota 110. E l’assessore ha concluso: "Non è escluso ed è anzi auspicabile che in futuro si possa aprire a una fase concorsuale".

"Dopo il periodo di prova l’assunzione dell’assistente sociale Lombardi è stata trasformata a tempo pieno – ha esordito l’assessore alle politiche sociali Sara Viola –. A breve è prevista un’ulteriore assunzione, con l’obiettivo di arrivare a un totale di 5 unità. Sono felice di poter annunciare che la graduatoria provvisoria degli alloggi Botta è stata stilata e che non appena sarà possibile la renderemo pubblica". In programma anche l’adozione e l’attuazione del Peba, "piano che sarà utile a tutta la collettività" e la creazione di aree di sgambatura per i cani.

A fare il punto sulla sicurezza ci ha invece pensato l’assessore Stefano Torri. che ha ricordato come dal 2018 a oggi il numero dei reati commessi a Sarzana sia in costante diminuzione. "Continueremo a implementare il sistema di videosorveglianza che oggi conta 128 telecamere – ha precisato – a investire sulla formazione della Protezione civile e a supportare la polizia locale che dopo le assunzioni di novembre riesce finalmente a raggiungere capillarmente tutti i quartieri della città, registrandone le criticità e trasmettendole alle Forze dell’Ordine".

Elena Sacchelli