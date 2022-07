La polizia municipale rinforza la pinta organica con nuovi elementi

Sarzana (La Spezia) 19 luglio 2022 - Forze nuove e maggiori servizi. Il comando di polizia municipale di Sarzana si è allargato assumendo nuovi elementi che consentono di portare la pianta organica diretta dal comandante Ilaria Benassi a 18 unità. Proprio grazie agli assunti nel recente concorso sarà possibile effettuare almeno nei fine settimana di luglio, agosto e settembre il terzo turno serale oltre a impostare altre attività. La vera novità è il servizio denominato “Not”, ovvero il nucleo operativo territoriale dedicato ai quartieri della città. Senza un calendario fisso la pattuglia stazionerà nelle frazioni per ascoltare le richieste e monitorare la situazione. Un nuovo passaggio importante per garantire il controllo del centro e immediata periferia dopo l’installazione di diverse telecamere di videosorveglianza. In questo periodo il comando della polizia municipale di Sarzana ha in forza anche un paio di contratti a tempo determinati che scadranno a ottobre.