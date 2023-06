La politica sua grande passione: addio all’ex sindaco Piero Malfanti

Ameglia, 15 giugno 2023 – Si è spento l’altra notte in ospedale all’età di 81 anni compiuti lo scorso aprile Piero Malfanti, ex sindaco di Ameglia e politico molto conosciuto nella nostra Provincia.

"Il professore" come era abitualmente soprannominato per la sua professione di insegnante di educazione tecnica esercitata anche alle scuole medie "Poggi Carducci" di Sarzana ha svolto il ruolo di primo cittadino del Comune amegliese dal 1990 al 1995 nelle fila della Democrazia Cristiana della quale è stato uno dei principali esponenti a Ameglia.

Dopo la parentesi amministrativa e la sparizione dello storico partito è diventato coordinatore comunale di Forza Italia facendo il suo ritorno nel mondo politico alla fine del 2010 come primo dei non eletti nelle fila del Pdl, sostituendo nel consiglio della Provincia spezzina il collega Renato Chironna per concludere il mandato e anche la sua carriera politica. Ma nonostante non avesse più nessun incarico istituzionale il suo impegno e attenzione al territorio è sempre rimasta altissima. In particolare ha guardato con estrema attenzione le problematiche del territorio spezzino e in particolare quello della "sua" amata Ameglia.

Ha sempre partecipato alle tante assemblee pubbliche che si sono tenute in particolare nei periodi post alluvioni quando la cittadinanza si è unita nella richiesta di interventi di protezione civile ritenuti ormai necessari per tutelare la piana dalle esondazioni sempre più frequenti del fiume. Piero Malfanti inoltre si è fatto promotore di tante richieste affinchè venisse limitato il costante transito dei mezzi pesanti dall’abitato del Cafaggio evidenziandone la pericolosità per la cittadinanza e per le infrastrutture.

Nei giorni scorsi era stato ricoverato all’ospedale San Bartolomeo dove si è spento lasciando la moglie Adalberta e la figlia Simona. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, giovedì, alle 16 alla chiesa Stella Maris della frazione del Cafaggio.

Massimo Merluzzi