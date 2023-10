La polemica "Troppi 45mila euro per due giorni di festival della gioia". Righi all’attacco: stimate 5 mila presenze ma la festa di San Rocco ne fa di più"

"Il Festival della Gioia è costato 45mila euro, troppo ". La manifestazione promossa dal Comune di Arcola i primi di settembre e che ha visto ospiti illustri come Serena Dandini e Moni Ovadia "è stata ben sopra le possibilità dell’ente". Brunella Righi consigliera di Cambiamo pensa che il Comune abbia speso una cifra troppo consistente: 10mila euro sono stati erogati dalla Regione ma il resto, 35mila euro, lo ha dovuto sborsare l’amministrazione comunale. "Ritengo che una cifra così consistente per il nostro ente, considerate le risorse a disposizione, sia tanto – ha precisato –. I diecimila euro finanziati si potevano usare riducendo l’evento o realizzando feste paesane, sagre, con la collaborazione delle associazioni". La partecipazione al festival era stimata sulle cinquemila persone ma secondo Righi "la festa di San Rocco a Trebiano forse ne ha contate di più. Eppure quando ci sono buche o altri lavori di piccola manutenzione l’amministrazione comunica di essere a corto di risorse".

La sindaca Monica Paganini ha risposto che il festival è stato uno starter, come il lievito, ripercorrendo gli eventi patrocinati e promossi nell’ultimo anno, come la presenza ad Arcola del teatro della Tosse: "Per innescare un processo che possa portare un territorio a svilupparsi, a rendere migliore la vita di chi ci abita e anche di quelli che vogliono arrivare a frequentarlo la cultura è necessaria e anche una pianificazione e organizzazione del turismo culturale, mirato, per le forze che abbiamo. Per quattro anni – ha concluso Paganini– ci avete detto che per il turismo abbiamo fatto pochissimo. Abbiamo recuperato. Tutti i comuni della Val di Magra hanno avviato questo percorso, noi non lo avevamo ancora fatto. Di strada ne abbiamo fatta. Abbiamo invitato personaggi che anche se la presenza è stata di poche ore, hanno portato il livello culturale di incontri come Arcola si meritava, ed è stato riconosciuto" .

Cristina Guala