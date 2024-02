La polemica sul piano antenne: "La mappa delle localizzazioni sarà presentata ai cittadini"

Piano antenne, l’assessore all’Ambiente Salvatore Romeo risponde al comitato di Fresonara che lamentava la mancata divulgazione – nel corso dell’assemblea con la popolazione – della mappa dei siti dove potranno essere installate. Il fraintendimento nasce dalla natura della convocazione, che non era una riunione con la popolazione ma una capigruppo, precisa Romeo annunciando che tutta la documentazione sarà sicuramente presentata alla cittadinanza con un appuntamento dedicato tra pochi giorni: "La riunione – spiega – non era un’assemblea con i cittadini ma una riunione dei capigruppo che si è tenuta martedì 30 gennaio con all’ordine del giorno l’aggiornamento sulla elaborazione del piano antenne relativo alla telefonia mobile. La commissione territorio che si doveva tenere, in un primo momento, è stata rinviata in occasione della discussione del piano antenne che avverrà in consiglio comunale".

Il piano predisposto dalla società Polab di Navacchio, sarà quindi presentato non appena la società che ha l’incarico per la redazione del piano presenterà una proposta con i necessari elaborati tecnici. "In sede della riunione dei capigruppo – prosegue Romeo – ho assunto l’impegno ad organizzare entro il mese di febbraio un incontro pubblico con la presenza degli estensori del piano per meglio chiarire gli aspetti tecnici e legislativi che regolano la materia". Il Comitato di Fresonara che si è mobilitato contro l’istallazione di un palo di 18 metri nel cuore del quartiere, è in attesa di conoscere la mappatura dei siti dove sarà possibile che le compagnie telefoniche posizionino impianti e dove invece non lo sarà, con la speranza che il quartiere di Fresonara sia libero da antenne.

C.G.