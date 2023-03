La passerella pedonale sarà di nuovo agibile entro il 26 luglio

Sono iniziati ieri mattina, e dovranno essere conclusi il 26 luglio, i lavori di sistemazione delle rampe d’accesso e di riqualificazione della passerella pedonale che collega via del Murello a via Emiliana. In piena estate il quartiere di Battifollo tornerà quindi a essere unito al centro storico cittadino, per la gioia dei residenti e di Marina Ricci – presidente della consulta di quartiere –che da troppo tempo sono stati impossibilitati a fruire della passerella, realizzata nel 2008 ma chiusa nel 2012.

A fornirci qualche dettaglio sull’intervento per cui è prevista una durata di 120 giorni è stato il progettista e direttore dei lavori, l’ingegnere Graziano Bonelli. "Si tratta di ricostruire le rampe d’accesso alla passerella, che erano state smontate per superare il dislivello di circa 3 metri, e che consentiranno invece adesso di poter transitare sulla passerella anche ai disabili. Oltre ad opere di pulizia verranno anche eseguiti interventi di manutenzione sulla vecchia passerella, che avremmo voluto sostituire ex novo, ma che i fondi a disposizione al momento non ci consentono". I lavori sono stati affidati alla Tecnotetto srl per 213 mila euro, con un ribasso del 4,75 per cento sulla base di gara. I fondi necessari per poter finalmente riqualificare l’opera sono stati intercettati dall’amministrazione Ponzanelli che nel 2020 aveva partecipato con un progetto ad un bando del Mit, poi confluito nel Pnrr. La risposta positiva è arrivata nel settembre del 2021, con l’aggiudicazione di 250 mila euro.

"Qua sotto passano diversi sottoservizi e diverse reti fognarie – ha spiegato l’ingegnere Bonelli –. Cercheremo di di limitare al minimo indispensabile la chiusura del passaggio pedonale e di quello veicolare su via Emiliana, relegandolo alle ore notturne per evitare disagi". "Abbiamo lavorato dall’inizio di questa legislatura per unire i quartieri al centro", ha commentato la sindaca Cristina Ponzanelli.

Elena Sacchelli