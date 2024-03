La Pa “arruola” nuovi volontari

La pubblica assistenza di Luni cerca nuovi volontari. L’associazione che copre i servizi per i territori di Castelnuovo Magra e Luni ha infatti bisogno di personale operativo per garantire la copertura dei turni, compresi notturni e i festivi. Oltre al soccorso su strada la Pa provvede all’accompagnamento di anziani e disabili alle visite ospedaliere e mediche oltre a collaborare alle tante iniziative e manifestazioni organizzate dalle due amministrazioni comunali garantendo la presenza dei volontari. Si potrà scegliere tra la collaborazione con i servizi sociali, trasporti sanitari ordinari e soccorso sanitario. Contattare lo 0187 671201, o [email protected] o visitare la sede in via Aurelia 220 a Luni.