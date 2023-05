La nuova stagione degli Impavidi Dieci spettacoli in doppia replica E ci sarà un’anteprima nazionale

di Elena Sacchelli

"Siamo felicissimi e stiamo già lavorando per organizzare la prossima stagione di prosa. Ma in serbo ci sono tante novità anche per i prossimi mesi. Il 28 giugno a siamo lieti di annunciare che tornerà a Sarzana l’étoile Rachele Buriassi, ancora accompagnata da veri e propri big, per il galà internazionale della danza che si svolgerà nell’ambito dell’Estate in Fortezza". Così Andrea Cerri, direttore artistico degli Impavidi e presidente degli Scarti, ha commentato il rinnovo per un’ulteriore annualità che il Comune di Sarzana ha deciso di concedere all’associazione culturale che nel gennaio 2021 si era aggiudicata – e con un altissimo punteggio – la gestione del teatro sarzanese. Nel bando era infatti espressa la possibilità di prorogare la concessione per un altro anno al vincitore e, come stabilito dalla determina dirigenziale sottoscritta dal dottor Franco Nicastro lo scorso 24 maggio, saranno proprio Gli Scarti a gestire gli Impavidi sino alla fine del 2024.

Considerando lo straordinario risultato di Cuori Impavidi, la stagione di prosa 2022-2023, è stato deciso di aggiungere un nuovo spettacolo al cartellone, anche in via di definizione, che avrà il via a partire dal prossimo autunno. "Presenteremo la nuova stagione teatrale all’inizio di luglio – ha proseguito Andrea Cerri – . Per ringraziare il pubblico che così numeroso ha deciso di prendere parte parte a Cuori Impavidi, quest’anno ci sarà uno spettacolo in più per un totale di 10 spettacoli, in doppia replica. Tra questi sicuramente ci sarà un’anteprima nazionale e anche due coproduzioni targate Gli Scarti".

Il successo della gestione artistica dell’associazione spezzina non si è però limitata alla sola prosa. Confermato infatti anche per la prossima stagione il teatro Ragazzi, che avrà quest’anno una serie di spettacoli appositamente pensati per la prima infanzia. Idem anche per quanto riguarda la musica e la danza, discipline che continueranno a trovare spazio con diversi appuntamenti, nel teatro cittadino, ormai trasversalmente riconosciuto come il vero cuore pulsante di Sarzana. "Anche nella prossima stagione riproporremo la rassegna Profeti in Patria – ha spiegato il direttore artistico degli Impavidi – il format che abbiamo ideato per dare risalto ai giovani talenti del territorio che dopo le loro esperienze maturate in Italia o all’estero, tornano nella loro città natale per parlare di sé". Ottimo il risultato raggiunto anche dal laboratorio che ha visto la partecipazione attiva di 10 ragazzi dell’istituto Parentucelli-Arzelà che, coordinati da redattori della rivista teatrale Stratagemmi, visionando 4 spettacoli, hanno svolto un laboratorio di critica teatrale culminato con la stesura di un vero proprio giornale contenente interviste e recensioni di spettacoli prodotte dagli studenti.

Per quanto riguarda la programmazione estiva è già stato svelato che a fare tappa a Sarzana sarà l’amatissimo comico Nino Frassica (in programma il 5 agosto alla Firmafede nell’ambito della rassegna “Estate in Fortezza”) ma ci sono ancora tanti eventi che coinvolgeranno anche realtà e compagnie locali nell’organizzazione. La volontà degli Scarti è quella di proporre anche qualche spettacolo a Marinella e l’ipotesi più accreditata è quella di orientarsi verso l’arte circense.