La nuova Poggi Carducci fa... scuola Universitari in visita nel cantiere

La costruzione della nuova Poggi-Carducci fa... scuola. Nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione del plesso Poggi è stato visitatoda un gruppo di studenti delle facoltà di ingegneria dell’Università di Pavia e del Politecnico dì Milano. La particolarità dell’edificio in costruzione sta nel fatto di essere stato progettato come Nzeb’, ossia nearly zero energy building, edificio a energia quasi zero. Una novità nell’ambito delle costruzioni scolastiche: si tratterà, infatti, di edificio pensato per essere altamente efficiente dal punto di vista energetico, con bassi consumi e con la particolarità di produrre in loco, con l’utilizzo di fonti rinnovabili come il fotovoltaico e il solare termico, la maggior parte dell’energia di cui avrà bisogno attraverso. La visita delle università – sottolinea fonte dell’amministrazione – conferma il contenuto innovativo del progetto, delineato dai tecnici incaricati dall’agenzia regionale Ire che ha curato l’affidamento della progettazione che si è avvalsa d esperti di diverse materie. La scuola Nzeb di Sarzana, insomma, punta a diventare un modello a livello nazionale. I lavori nel cantiere proseguono in particolare nell’area verso la ferrovia, per la realizzazione delle strutture interrate che ospiteranno magazzini, spazi tecnici, riserva idrica antincendio e vasca dì raccolta delle acque piovane che saranno utilizzate per annaffiare gli spazi verdi e per il funzionamento dei bagni.