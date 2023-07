La notte bianca La voce soul di Mario Biondi

Il regalo alla città sarà sul palco di piazza Matteotti. Dalle 21 infatti la voce inconfondibile di Mario Biondi accompagnerà il "compleanno" di Sarzana. L’artista siciliano reduce da un tour europeo sarà ospite stasera alle 21 per concludere la rassegna "Moonland Art Festival" organizzata dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune. E’ stata davvero una settimana intensa per la musica, avviata da Ben Harper e proseguita con il duo Santo Francesi, Alice e stasera arriverà la chiusura con Mario Biondi. Il concerto sarà a ingresso gratuito. Sarà una "Notte Bianca" lunga che si accenderà di musica, luci e tanti visitatori che approfitteranno della speciale serata anche soltanto per un giro nel centro storico cittadino. I negozi saranno tutti aperti e i ristoranti, bar e locali hanno ottenuto dall’amministrazione comunale il permesso in deroga di tenere la musica accesa fino alle 2 di notte e poter utilizzare il suolo pubblico per consentire l’esibizione di gruppi oppure dei singoli artisti. Con la raccomandazione, soprattutto ai giovanissimi e titolari dei locali, di divertirsi senza esagerazioni. Sarà comunque predisposto per tutta la serata un servizio di controllo e prevenzione da parte delle forze dell’ordine.