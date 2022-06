La mostra Obey "We the future" saluta la città di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 4 giugno 2022 - Si chiude la mostra Obey “We the future” prodotta da Metamorfosi Eventi inaugurata a dicembre alla fortezza Firmafede e più volte prorogata dal Comune di Sarzana e organizzatori Gianluca Marziani e Stefano Antonelli che ha ottenuto il patrocinio della direzione regionale musei della Liguria e dall’assessorato alla cultura dell’ente regionale. L’arte di Shepard Fairey potrà essere ammirata negli orari 10.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Nelle scorse settimane la mostra si è arricchita di una nuova creazione, l’opera dal titolo “Make art not war” nella quale i colori della bandiera ucraina fanno da sfondo alla Marianna francese inserendosi nel filone donna, ambiente, pace e cultura che l’artista insegue per accendere riflessioni e attenzione sui temi umanitari. Ancora una volta la Cittadella del centro storico sarzanese ha saputo richiamare i visitatori che hanno abbinato la visita alla fortezza alla mostra.