La metapoetry dei Mitilanti: un visore per immergersi nei versi

I Mitilanti saranno ospiti domenica alle 18 di Spazi Fotografici. Il collettivo di poeti presenterà il nuovo progetto di poesia e realtà virtuale, meta-poetry, “Poesie navigabili”, esperienza immersiva in cui la letteratura si esperisce indossando visori. Il viaggio sul confine fra poesia, arti visive e realtà virtuale nasce dalla collaborazione con Alterego Digital Lab. A prendere vita, in modelli grafici renderizzati, le cinque poesie dei cinque poeti, introdotte in un breve reading.

"Indossando i visori – spiegano i promotori dell’iniziaiva – sarà possibile entrare all’interno delle poesie, vivendo un’esperienza capace di amplificare ed espandere la percezione, il messaggio e il contenuto dei testi poetici presentati dagli autori". Fanno parte dei Mitilanti: Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfonso Pierro e Francesco Terzago. Appuntamento in via Sobborgo Spina 16, ingresso libero, apertura dalle 17.30 e per informazioni [email protected]