La matricola terribile Beverino aggancia la vetta della classifica

Little Club James

0

Intercomunale Beverino

1

LITTLE CLUB JAMES: Adamoli, Sottimano (80’ Rossetti), Allocca, Fazio, Ciceri, De Rosa, De Persiis, Pulsoni, Falsini, Siciliano (82’ Parodi F.), Bilanzone (67’ Giorgi). A disp. Scuto, Leonardi, Garaventa, Paonessa. All. Boschi.

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Lufrano (64’ Cissè), Bonfiglioli (67’ De Cillis), D’Imporzano, Mozzachiodi, Crafa, Moussavi (12’ Del Santo), Benmoumen (64’ Pannone), Lunghi, Cupini. A disp. Ruberto, Pesalovo, Pieroni, Morachioli, Bottegal. All. Parodi S.

Arbitro: Minniti (assistenti Ingenito e Ferrari) di Genova

Marcatore: 77’ Cupini.

SAN DESIDERIO - Un grandissimo Intercomunale Beverino, autentica sorpresa del girone B di promozione, si impone per 1-0 sul campo del Little Club James e raggiunge la vetta della classifica. Nella 16ª giornata, prima del girone di ritorno, la terribile matricola del campionato aggancia la capolista PSM Rapallo bloccata sull’1-1 al ‘Macera’ dalla Sampierdarenese. Ottima la prova collettiva dei beverinesi che potevano vincere con un punteggio più largo e facevano esordire il neoacquisto Cissè proveniente dalla Forza e Coraggio. Il gol partita al 77’ è del bomber Cupini che segna di testa su cross di Crafa. Team di Sergio Parodi subito pericoloso. All’84’ annullato gol a Rossetti per fuorigioco. All’89’ e al 91’ De Cillis e Lunghi sprecano due ghiotte occasioni in contropiede che potevano consentirgli di raddoppiare.

P.G.