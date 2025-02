La Massaciuccoli dell’età romana

Sabato alle 16,30 l’associazione ’Amici di Luni’ organizza, nella sede di via Luni 31, una conferenza per far conoscere la storia di Massaciuccoli Romana. Relatrice Giulia Saviano, direttrice scientifica del museo e dell’area archeologica di Massaciuccoli Romana, costituita dal museo Gugliemo Lera e da un’area verde in cui si trovano i resti di una villa romana del I secolo dC, appartenuta alla famiglia pisana dei Venulei, facoltosi commercianti di laterizi, costruita in un’area considerata un importante snodo di collegamento con Lucca, Pisa e il porto di Luni che, all’epoca, era in fervore per lo sfruttamento delle cave di marmo ma nelle costruzioni degli edifici locali venivano ancora impiegati i laterizi, di cui in situ attualmente non sono state riscontrate fabbriche. Correlazioni commerciali tra la famiglia dei Venulei e la colonia di Luni?