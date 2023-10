"La malattia avanza ormai da alcuni anni. Produzione a rischio"

La situazione attuale della produzione olearia del nostro territorio è critica. "Abbiamo segnalato lo stato di emergenza alla Regione - spiega Marco Lucchi, presidente di Coldiretti La Spezia, dottore agronomo, socio e responsabile di produzione dell’azienda Lucchi e Guastalli – sia come frantoiani, sia come coltivatori. È il terzo anno di fila di scarsa produzione. I problemi che abbiamo sono in primo luogo legati al cambiamento climatico. Le piante stanno facendo fatica ad adattarsi. Questi sbalzi di siccità alternata a piogge. Di eccessivo caldo o freddo nel periodo della fioritura, comportano delle produzioni decisamente inferiori alla media. Lo scorso anno abbiamo avuto una produzione del 30% inferiore a quella potenziale e quest’anno non ci discostiamo molto dalla stessa. Gli effetti della siccità dello scorso anno si sono prolungati sui nuovi germogli delle piante che hanno prodotto molto poco e questo ottobre caldo umido con temperature superiore alla media ha favorito un forte attacco di mosca olearia. Le olive quindi si sono ammalate e quelle che c’erano sono cadute colpite dalla mosca".

Su questo quadro non certo roseo si innesta anche il gravoso problema dell’infestazione da Cecidomia. A fronte di una scarsa produzione, eventi climatici sfavorevoli e nuove malattie contro cui combattere, il rischio, come sottolinea Marco Lucchi, è l’abbandono degli oliveti da parte dei coltivatori. "Si tratta di un problema grave – evidenzia – perché almeno la metà della provincia ne è stata danneggiata e la malattia sta procedendo. Abbiamo chiesto alla Regione delle deroghe perché la situazione è veramente grave. Il rischio vero è l’abbandono del territorio, l’abbandono degli oliveti con conseguente impossibilità di recuperarli. È un grande danno – continua il presidente di Coldiretti – perché potenzialmente l’olivicoltura ha un grande pregio. Abbiamo la DOP, la DOP Riviera Ligure. Il prodotto è pregiato, viene pagato, viene utilizzato. È richiesto. La vendita ci sarebbe, ma manca la materia prima e ci sono questi grossi problemi che inducono ad abbandonare. È necessario un aiuto. Lo scorso anno, Regione Liguria ha riconosciuto la calamità naturale. Sono stati stanziati dei soldi dal Ministero per rimborsare le aziende che ne hanno fatto richiesta, ma ad oggi non è arrivato nulla. Le pratiche vanno avanti a rilento. La Regione ha grossi problemi di personale, però chi ne fa le spese sono i produttori".

Non solo Cecidomia. Tra i problemi che attanagliano i produttori oleari ci sono anche i cambiamenti climatici e in particolar modo i periodi di siccità. L’approvvigionamento idrico è importante. "Quest’anno – spiega l’agronomo – ha piovuto un po’ di più, però è facile prevedere che situazioni di siccità come lo scorso anno si possano ripetere e quindi bisogna prevedere di poter semplificare l’iter burocratico per poter realizzare degli stoccaggi di acqua sulle colline. Prevedere la possibilità che le aziende possano realizzare dei piccoli serbatoi per delle irrigazioni di soccorso. Oppure, occorre che sia manutenuto e incentivato il canale Lunense per avere una disponibilità di acqua quando serve. Occorre che i piani di sviluppo, i finanziamenti regionali dedichino una parte del bilancio ad investimenti dedicati alla siccità". La scarsa produzione olearia, infine, non incide solamente sui coltivatori, ma anche su coloro che gestiscono i frantoi del territorio. "Se manca il prodotto – spiega il presidente di Coldiretti – sia di privati che di aziende, vanno in crisi anche i frantoi, che rischiano di dover chiudere. Olive da frangere ce ne sono poche e questo mette in difficoltà tutta la filiera: dalla produzione, alla trasformazione, all’imbottigliamento, alla vendita".

Maria Cristina Sabatini