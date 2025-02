’La madre’, in scena una black comedy

Domani e venerdì Lunetta Savino sarà sul palco del Teatro degli Impavidi con “La madre” di Florian Zeller (Compagnia Moliere in coproduzione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri, insieme ad Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino). Lo spettacolo che indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre. Una black comedy che lentamente si trasforma in un dramma spietato che non sembra essere né un vero sogno, né la banale realtà del presente, ma una vertigine ipnotica e crudele dalla quale risvegliarsi è impossibile. La Madre è un’indagine acuta sul tema dell’amore materno e delle sue possibili derive patologiche, in cui la protagonista vive la partenza del figlio adulto come un tradimento e un abbandono del nido, accompagnato dalla decadenza dell’amore coniugale. Info biglietteria del Teatro dal lunedì al sabato 9.30-13 e il giovedì 16-19, tel. 346 4026006 e [email protected].