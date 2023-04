La lunga storia del Canale Lunense Il fascino della centrale idroelettrica E l’utilità di bonifica e irrigazione

Non solo scolaresche ma anche comitive della terza età. Proseguono le visite nella sede e agli impianti del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense che, nell’anno del centenario dalla sua istituzione, ha intensificato le iniziative per far conoscere la propria attività ai cittadini. L’ultima visita in ordine di tempo è stata quella di una folta comitiva di soci del gruppo ‘Coop incontri’ della Spezia. Una vera lezione sul campo dato che l’ente gestisce le opere di difesa idraulica del territorio, l’irrigazione dei terreni agricoli e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

"L’incontro – spiega il Consorzio – è stato organizzata con lo scopo di far vedere da vicino le attività, le funzioni e il parco mezzi oltre alle bellezze architettoniche della palazzina di via Paci, sede storica del Canale Lunense, a un anno dalla conferenza tenuta nel salone Coop di via Saffi alla Spezia, molto apprezzata dai partecipanti e culminata proprio con la promessa di visitare il cuore operativo e la centrale idroelettrica".

L’interesse per le tematiche idriche e quello per lo sviluppo e la sicurezza idrogeologica nel comprensorio del Canale Lunense ha spinto gli intervenuti a porre diverse domande e a guardare con attenzione le strutture che consentono l’irrigazione e i potenti macchinari specializzati nella bonifica dei canali e dei colatori dell’acqua piovana.

Hanno fatto gli onori di casa la presidente del Consorzio Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani i quali hanno posto l’accento sulla crescente attenzione verso le tematiche legate all’acqua e sulle celebrazioni del centenario dell’ente per quanto riguarda l’irrigazione, prima dei saluti finali accompagnati da un momento di cordialità con i partecipanti.