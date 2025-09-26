La lunga querelle di Marinella Spa. Liquidatori, revoche confermate

La Corte d’Appello di Genova ha rigettato i reclami presentati da Manolo Cacciatori e dalla società Sviluppo Progetto Marinella srl contro il decreto con cui il Tribunale di Genova nell’aprile scorso aveva revocato l’incarico ai liquidatori di Marinella Spa, Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli, nominando amministratori giudiziari i commercialisti Andrea Borziani e Giuseppe Balza e l’avvocato Chiara Dogliani. Alla base delle decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello, presunte irregolarità gestionali che erano state sollevate dal Collegio sindacale presieduto da Vieri Chimenti e composto da Francesco Rizzo e Alberto Turini, la cui attività di vigilanza nel 2022 era sfociata anche nel parere negativo espresso al progetto di bilancio. La Corte d’Appello presieduta da Rosella Silvestri ha confermato quanto già messo nero su bianco dal Tribunale di Genova.

"Si ritiene – scrivono i giudici nella nella sentenza – che le gravi irregolarità evidenziate, come riscontrate dal Tribunale e risultanti dagli atti, siano state correttamente valutate ai fini della pronuncia del decreto reclamato. Si condivide quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un insanabile conflitto tra i liquidatori, all’assunzione di obbligazioni in contrasto con le finalità della procedura di liquidazione, agli ostacoli opposti al collegio sindacale, alla carenza di assetti contabili approvati dall’assemblea dei soci, alle carenze gestionali dei liquidatori attestate dalla società Ernst & Young". Per i giudici è inoltre "da ritenersi corretta la valutazione espressa dal Tribunale in ordine all’esistenza di una situazione determinante possibili conseguenze dannose per l’interesse societario. Ritiene questa Corte che appaia correttamente pronunciato il provvedimento di revoca dei liquidatori e di nomina del nuovo organo liquidatorio collegiale". Tra i punti sollevati dalla Corte, anche la circostanza che "molte riunioni dei liquidatori sono avvenute in assenza di preventiva comunicazione ai sindaci, essendo stato così ostacolato il compito deputato a questi ultimi". Nel rigettare i reclami, la Sezione specializzata in materia di impresa Corte d’Appello ha condannato Manolo Cacciatori e dalla società Sviluppo Progetto Marinella srl al pagamento delle spese legali per oltre 30mila euro complessive in favore delle parti costituite – il Collegio sindacale, Marinella Spa e Banca Monte dei Paschi di Siena –, oltre al raddoppio del contributo unificato previsto dalla legge.

Matteo Marcello