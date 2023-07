La lotta al rischio idrogeologico Dal Pnrr oltre un milione di euro per interventi in quattro aree

La messa in sicurezza della collina passa dal Pnrr. Grazie ai finanziamenti ottenuti infatti il Comune di Castelnuovo Magra può impostare il piano di rafforzamento delle varie zone interessate, in tempi differenti, dalle frane. Il nuovo contributo arrivato è di 1 milione e 165 mila euro che va a aggiungersi ai 750 mila euro che già erano stati finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con la nuova somma, comprensiva di 125 mila euro per la progettazione esecutiva, il Comune potrà mettere mano a quattro movimenti franosi: in via Marciano Fondovalle, nella zona delle Colline del Sole, prima dell’abitato vero e proprio di Caprignano quindi in via Marciano al bivio verso la Sarticola.

L’ultima frana di un certa rilevanza è stata quella del Natale 2021 che ha invaso la strada Provinciale e lambito alcune abitazioni. "Il nostro Comune - ha ricordato il sindaco Daniele Montebello - già nel 2019 aveva conferito l’incarico all’ingegnere Chioni di Massa di elaborare i progetti preliminari per tutta una serie di movimenti franosi e porre rimedio a frane vere e proprie o comunque prevenirne di nuove. Sono così state individuate sei situazioni, due delle quali sono già state finanziate sempre con fondi del Pnr per un totale di 750 mila euro per affrontare le problematiche di Caprignano e quella di Montefrancio. A questi oggi si aggiungono nuovi interventi grazie a questo ultimo ingente e prezioso finanziamento che ci ha visto premiati dal Ministero dell’Interno che fa capo al Pnrr per la concessione ai Comuni italiani di risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico". La ricerca dei finanziamenti ha visto impegnati gli assessori Luca Marchi e Gherardo Ambrosini. "Affronteremo - hanno concluso - le problematiche di quattro località morfologicamente fragili che potranno così trovare una soluzione certa. Si conta di dare inizio a tutte le opere nella primavera 2024 per concluderle alla fine dell’anno nel periodo primaverile 2025".

Massimo Merluzzi