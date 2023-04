La lite tra due fratelli è finita a coltellate

I due fratelli sono tornati a casa insieme. Uno alle prese con i postumi dolorosi ma per fortuna non gravi di una ferita d’arma da taglio giudicata guaribile in una decina di giorni e l’altro denunciato in stato di libertà. Adesso avranno tempo e modo di chiarirsi sulla serata di follia che li ha portati prima a litigare furiosamente e poi a venire a contatto in maniera così violenta. Uno dei due ha avuto decisamente la peggio rimanendo ferito dal colpo di coltello, probabilmente di quelli comunemente utilizzati in cucina afferrato al culmine della discussione all’interno delle quattro mura della casa nella quale abitano. L’aggressore dovrà fare i conti con la denuncia.

L’incredibile episodio accaduto l’altra sera in pieno centro storico ha visto protagonisti due trentenni romeni che hanno rischiato di trasformare in una tragedia il loro diverbio iniziato per strada e poi proseguito nella loro abitazione. Qualcuno li ha visti prima del ferimento, intorno alle 20, discutere animatamente in piazza Luni e via Landinelli usando toni molto forti mentre si stavano dirigendo verso casa. Dopo pochissimo tempo il centro cittadino è stato attraversato dalle sirene delle pattuglie dei carabinieri e delle ambulanze della pubblica assistenza Misericordia e Olmo.

Il ferito coperto di sangue era seduto su un gradino in via dei Giardini e poco distante c’era anche il fratello. Insieme sono scesi in strada per chiedere aiuto e attendere l’arrivo dei sanitari dopo la lite e l’increscioso epilogo che avrebbe potuto davvero provocare conseguenze letali. Mentre i militi della pubblica assistenza hanno trasportato il ferito all’ospedale Sant’Andrea della Spezia i carabinieri si sono presi cura dell’aggressore che ieri mattina è già comparso in Tribunale alla Spezia. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà mentre per il fratello la prognosi è di dieci giorni.

