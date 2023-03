La grande corsa alle urne Sedici liste per 4 candidati e santini stampati per 250

Nella primavera 2023 va di moda il taglio civico. I vecchi abiti magari indossati in passato verranno riposti negli armadi per dare spazio a una più semplice e decisamente meno ingombrante etichetta civica. Con questo abile gioco un parente, un amico oppure un vicino di casa sarà senza dubbio presente nell’elenco degli aspiranti consiglieri comunali. Con ben 16 liste in campo per quattro candidati sindaco, anche se il Partito Comunista sarà solo con la bandiera rossa in resta, sono almeno 250 i sarzanesi che proveranno la soddisfazione di vedere il proprio volto sul ’santino’ elettorale e della caccia al voto utile sia a sostenere il proprio leader che magari a raggiungere il quorum necessario per sedersi nell’austera sala del consiglio comunale cittadino.

Un esercito schierato a sostegno di Matteo Bellegoni, Federica Giorgi, Renzo Guccinelli e Cristina Ponzanelli rigorosamente in ordine alfabetico ma ben pochi troveranno spazio sui banchi di maggioranza e opposizione. Una campagna elettorale che si preannuncia ricca di tanti volti nuovi anche se dalle prime indicazioni sulle liste in fase di chiusura ci sono anche tanti fedelissimi della tornata elettorale che nel tempo hanno già provato il colpo. Molti vestendo altre casacche e proveniendo da diverse angolazioni. La sindaca uscente Cristina Ponzanelli avrà ben 7 liste pronte a sostenerla. Due saranno civiche le altre in rappresentanza dei partiti Fratelli d’Italia, i totiani ex Cambiamo adesso Avanti Sarzana, Forza Italia che rientra così in grande stile dopo i tentativi della candidatura a sindaco del passato, Lega e Udc. Il candidato di centro sinistra Renzo Guccinelli cala sul tavolo almeno sei carte: due di impostazione civica, quindi Partito democratico, Italia Viva Azione, un’altra affidata al consigliere comunale Paolo Mione e infine una probabile sesta. Anche i Cinquestelle hanno trovato nuovi compagni di viaggio. Federica Giorgi capogruppo in consiglio sarà alla guida della lista del Movimento che però verrà supportato da una lista di sinistra con a capo l’inossidabile Valter Chiappini e composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi.

Ma per gli elettori più esigenti sono disponibili anche altre gradazioni di sinistra. La più rossa è quella del Partito comunista che avrà in Matteo Bellegoni il suo candidato sindaco. Il sarzanese è anche segretario regionale del partito e vanta una lunga, nonostante l’età, militanza e tradizione famigliare nel Pci.

Massimo Merluzzi